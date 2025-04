Original-Research: SCHWEIZER ELECTRONIC AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu SCHWEIZER ELECTRONIC AG



Unternehmen: SCHWEIZER ELECTRONIC AG ISIN: DE0005156236



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 29.04.2025

Kursziel: 4,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Q4 leicht besser als erwartet - Große Bandbreite im Ausblick spiegelt vorherrschende Unsicherheit wider



Schweizer Electronic hat gestern den Geschäftsbericht 2024 vorgelegt.

Umsatz leicht höher als erwartet, Auftragsbestand stabil: In 2024 erzielte Schweizer mit 144,5 Mio. EUR den höchsten Umsatz der Konzernhistorie und übertraf damit unsere Prognose (141,4 Mio. EUR) leicht. Dies impliziert, dass der Umsatzrückgang in Q4 mit -7,7% yoy auf 34,4 Mio. EUR etwas geringer ausfiel als antizipiert, sodass auch die Guidance (140-150 Mio. EUR) entgegen der Managementerwartung ('unteres Ende') relativ mittig erreicht wurde. Dies führen wir auf die starke Entwicklung der Handelsumsätze mit Produkten aus dem asiatischen Partnernetzwerk zurück, die auf Gesamtjahressicht um 49,4% yoy auf 68,2 Mio. EUR zulegten. Dagegen zeigte sich die Umsatzentwicklung aus der Eigenproduktion mit -18,6% yoy auf 76,3 Mio. EUR (H1: -1,3% yoy) deutlich und beschleunigt rückläufig. Der Umsatzanteil des Handelsgeschäfts stieg dadurch auf 47,2% (2023: 32,7%). Nach Q4 lag der Auftragsbestand des Konzerns mit 220,4 Mio. EUR zwar um 12,3% unter Vorjahr, blieb gegenüber dem Vorquartal (30.09.: 221,0 Mio. EUR) aber stabil, was auch die in Q4 solide Book-to-Bill-Ratio von 1,0x (FY: 0,7x) nahelegt.



Operativer Break Even erwartungsgemäß noch nicht erreicht: Infolge des starken Handelsgeschäfts ging die Bruttomarge des Konzerns gegenüber dem Vorjahr um 440 BP auf 6,7% zurück. Das EBITDA i.H.v. -0,3 Mio. EUR lag zwar knapp unter dem unterjährig angepassten Prognosekorridor (0-2 Mio. EUR), aber über unserer Prognose (MONe: -1,7 Mio. EUR). Auch fiel das SEC-Beteiligungsergebnis (Schweizer Electronic (Jiangsu) Co. Ltd.) mit -1,3 Mio. EUR (MONe: -3,3 Mio. EUR) klar besser aus als erwartet. Unterm Strich stand ein Konzernergebnis von -9,0 Mio. EUR zu Buche, womit die Eigenkapitalquote (21,1%) jedoch über dem avisierten Niveau (15-20%) gehalten werden konnte. Dank eines strikten Working Capital Managements wurde zudem ein positiver Free Cashflow von 5,7 Mio. EUR erzielt. Die liquiden Mittel beliefen sich per 31.12. auf 8,2 Mio. EUR.

Ausblick spiegelt Unsicherheiten wider: Für 2025 erwartet der Vorstand Umsatzerlöse zwischen 130 und 165 Mio. EUR (-10 bis +14% yoy) und ein EBITDA von 3 bis 8 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 2-5%). Der laut Unternehmen 'anhaltend signifikante Preisdruck seitens der Kunden', die in Q1 rückläufige Marktentwicklung (KFZ-Neuzulassungen lt. ACEA: -1,9% yoy; DE: -4,3% yoy) und die durch US-Präsident Trumps Zollpolitik drastisch verschärften Handelskonflikte lassen u.E. gegenwärtig eher ein Negativ-Szenario erwarten, wenngleich sich durch hohe Zölle auf chinesische Leiterplatten auch neue Chancen im US-Markt ergeben sollten. Zudem beabsichtigt Schweizer weiter, das hohe AutomotiveExposure (2024: 81,2%) durch eine Ausweitung der Kundenbasis zu mindern, der Umsatz mit Non-Mobility-Kunden ging konjunktur-bedingt in 2024 aber um 33,0% yoy zurück. Hinzu kommt, dass die SEC-Beteiligung durch eine im Dezember 2024 vom Mehrheitseigner durchgeführte Kapitalerhöhung, an der sich Schweizer nicht beteiligte, auf 16% verwässert wurde (zuvor: 20%). Hinsichtlich der eigenen Bilanz erwartet der Vorstand in 2025 ein weiteres Absinken der EK-Quote auf 9-15%. Für ein per 31.12.2025 endfälliges Darlehen über 12,4 Mio. EUR liegt laut Schweizer seit November 2024 eine Refinanzierungszusage der Hausbanken vor.

Fazit: Schweizer sieht sich weiterhin mit der wesentlichen Herausforderung konfrontiert, eine hinreichende Auslastung der Eigenproduktion in Schramberg sicherzustellen und den Standort nachhaltig profitabel aufzustellen. Diese Zielsetzung wird durch die aktuelle makroökonomische Entwicklung u.E. kurzfristig weiter erschwert. Wir bestätigen unser Rating 'Halten' und das Kursziel von 4,00 EUR.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

