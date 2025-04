kundenservice@finanzen100.de

Evonik-Chef Christian Kullmann bleibt beim Thema US-Zölle gelassen. Wie Kullmann jüngst im Interview mit der "Rheinischen Post" erklärte, mache er sich keine Sorgen, da der Spezialchemiekonzern 80 % seines US-Umsatzes mit Produkten erzielt, die in den USA hergestellt werden. Laut Kullmann kann Evonik von den US-Zöllen sogar profitieren, da diese die Exporte der chinesischen Konkurrenten in die USA drastisch verteuern werden. Der Evonik-Chef will außerdem für zwei Jahre keine Übernahme tätigen, um sich voll auf die bis 2027 laufende Umstrukturierung des operativen Geschäfts zu konzentrieren. Fazit: Sollte die Chemiekonjunktur in der zweiten Jahreshälfte anziehen, dürfte der Aktienkurs von Evonik deutlich anziehen.