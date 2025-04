FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zurich von 545 auf 560 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor den Zahlen zum ersten Quartal habe sie ihre Prognosen für den Schweizer Versicherer aktualisiert, schrieb Analystin Rhea Shah in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Konkret hob sie ihre Prognosen für den operativen Gewinn in US-Dollar für 2025 und 2026 an sowie die für den Nettogewinn in US-Dollar./ckVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 08:01 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0011075394