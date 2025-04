(shareribs.com) San Francisco 29.04.2025 - Amazon-Chef Jeff Bezos macht Elon Musk nun auch bei Elektroautos Konkurrenz. Der Slate soll mit Heckmotor und spartanischer Ausstattung den Preiskampf gewinnen. In der vergangenen Woche wurde endlich offengelegt, was seit Monaten erwartet wurde: Das Start Up Slate hat einen Pick Up vorgestellt, der mit Steuerrabatten in den USA unter 20.000 USD kosten soll. ...

