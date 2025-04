Vancouver, British Columbia - (29. April 2025) - Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) (das "Unternehmen" oder "Stardust Solar"), ein führender nordamerikanischer Franchisegeber für Dienstleistungen zur Installation erneuerbarer Energien, gab heute bekannt, dass es am 28. April 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung (die "LOI") mit RSBC Global Inc. ("RSBC") unterzeichnet hat, um eine strategische Partnerschaft zu prüfen, die darauf abzielt, einen gemeinsamen Rahmen für Lagerhaltung und interne Vertriebskapazitäten in ganz Kanada zu schaffen, mit zukünftigen Expansionsmöglichkeiten in die Vereinigten Staaten.

Es wird erwartet, dass diese Partnerschaft das Vertriebsnetz von Stardust Solar verbessert und die Lieferkette so optimiert, dass hochwertige Photovoltaik (PV)-Produkte und erneuerbare Energiesysteme effizienter geliefert werden können, um der starken Marktnachfrage gerecht zu werden. Gemäß den Bedingungen der LOI soll die vorgeschlagene Hauptlagerstätte, strategisch gelegen in Owen Sound, Ontario, als zentrales Logistikzentrum für die Aktivitäten von Stardust Solar dienen, vorbehaltlich gegenseitiger Einigung und erforderlicher behördlicher Genehmigungen.

"Wir sind der Ansicht, dass diese Partnerschaft mit RSBC Global Inc. einen wichtigen Schritt in unserer Mission darstellt, unsere Abläufe zu optimieren und unsere Lösungen für erneuerbare Energien in ganz Nordamerika zu skalieren", sagte Mark Tadros, CEO und Vorsitzender von Stardust Solar. "Angesichts der erheblichen globalen Unsicherheiten in den Lieferketten, die sich in den letzten Monaten entwickelt haben, waren wir bei Stardust der Meinung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, unsere eigene Lieferkette zu stärken. Durch die Internalisierung unserer Vertriebs- und Lagerhaltungskapazitäten erwarten wir, in einer stärkeren Position zu sein, um unseren Franchisenehmern mehr Wert zu bieten, den Kundenservice zu verbessern und bedeutende Wachstumschancen im Markt für erneuerbare Energien zu nutzen."

Parallel dazu ist Stardust Solar aktiv im Gespräch mit internationalen Lieferanten, darunter geplante Treffen in dieser Woche mit einem führenden chinesischen Importunternehmen. Diese Gespräche konzentrieren sich auf die direkte Produktbeschaffung, die - falls erfolgreich - die Wettbewerbsposition des Unternehmens durch verbesserte Kosteneffizienz und eine verlässliche Produktversorgung zur Unterstützung des wachsenden Franchisenetzwerks stärken soll.

Diese strategische Partnerschaft steht im Einklang mit den jüngsten Expansionen von Stardust Solar, einschließlich des Eintritts in 49 neue US-Territorien und eines Umsatzwachstums im Jahresvergleich 2024. Die Entscheidung, Logistik- und Vertriebsfunktionen zu internalisieren, zeigt den proaktiven Ansatz von Stardust Solar beim Management von Wachstum, der Steigerung der Rentabilität und der Stärkung des Engagements für die Verbreitung nachhaltiger Energien.

Der Abschluss der in der LOI vorgesehenen Transaktionen hängt von verschiedenen Bedingungen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den Erhalt aller erforderlichen unternehmensinternen und behördlichen Genehmigungen durch das Unternehmen und RSBC sowie anderer üblicher Bedingungen für Transaktionen dieser Art und dem Abschluss einer endgültigen Vereinbarung innerhalb von sechzig (60) Tagen. Stardust Solar und RSBC sind unabhängige Parteien, und es wird nicht erwartet, dass im Zusammenhang mit den in der LOI vorgesehenen Transaktionen Vermittlungsgebühren gezahlt werden.

Über Stardust Solar:

Stardust Solar ist ein nordamerikanischer Franchisegeber für Dienstleistungen im Bereich der Installation erneuerbarer Energien, spezialisiert auf Solarpanels (PV), Energiespeichersysteme und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen stattet Unternehmer mit markengeschützten Managementdienstleistungen, modernster Ausrüstung und umfassender Unterstützung in den Bereichen Marketing, Vertrieb, Ingenieurwesen und Projektmanagement aus. Mit Franchises in ganz Kanada und den Vereinigten Staaten fördert Stardust Solar die Einführung sauberer Energielösungen, die die wirtschaftliche Entwicklung vorantreiben und eine nachhaltigere Zukunft schaffen.

Presse- und Investorenkontakte:

Steve Rickaby

Kommunikation und Investor Relations

Telefon: 1-672-472-1345

E-Mail: steve@stardustsolar.com

Webseite: www.stardustsolar.com

Haftungsausschluss:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Sichtweise des Managements auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen im Zusammenhang mit dem Abschluss einer endgültigen Vereinbarung mit RSBC, dem Abschluss der in der LOI beschriebenen Transaktionen zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder überhaupt, den erwarteten Vorteilen der Partnerschaft mit RSBC, den erwarteten Treffen und möglichen Partnerschaften mit internationalen Lieferanten, den erwarteten Vorteilen dieser potenziellen Partnerschaften, den Geschäftsplänen und dem erwarteten zukünftigen Wachstum des Unternehmens, den erwarteten Franchise-Erweiterungen, den Aussichten für zukünftige Geschäfte, Umsatzwachstum, neuen Möglichkeiten und der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten und einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge oder Leistungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten und angegebenen abweichen. Eine Vielzahl von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen sowie von zukünftigen Ergebnissen abweichen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es keine Zusicherung geben, dass sich die Erwartungen aus diesen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht und Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um tatsächliche Ergebnisse widerzuspiegeln, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, geänderter Annahmen, Änderungen der die zukunftsgerichteten Aussagen betreffenden Faktoren oder aus anderen Gründen.

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung zu sehen, besuchen Sie bitte https://www.newsfilecorp.com/release/250088

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen:

https://money.tmx.com/quote/SUN/news/8851286368921032/Stardust_Solar_Announces_Strategic_Partnership_for_Warehousing_and_Distribution_Expansion_Across_North_America.



