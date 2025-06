Stardust Solar sichert sich nordamerikanische Vertriebsrechte an MarkeDroids KI-Energietechnologie

Anzeige / Werbung

Exklusivvereinbarung zur Integration KI-gesteuerter Optimierung in über 93 Gebieten

Die Stardust Solar Energy Inc. hat kürzlich eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) unterzeichnet, um exklusiver nordamerikanischer Vertriebspartner der fortschrittlichen KI-basierten Solar- und Batterieoptimierungsplattform von MarkeDroid OÜ zu werden. Diese strategische Vereinbarung verknüpft Estlands Technologie für virtuelle Kraftwerke mit dem wachsenden Franchise-Netzwerk für erneuerbare Energien von Stardust Solar.

Die Vereinbarung wurde durch ClimateDoor und das "Lower Carbon Business Action"-Programm der Europäischen Union vermittelt - eine Initiative, die darauf abzielt, innovative EU-Technologien kanadischen Marktführern zugänglich zu machen.

Intelligente Technologie trifft auf skalierbares Wachstum

Im Rahmen der LOI plant Stardust Solar, MarkeDroids KI-Optimierungssystem als White-Label-Lösung zu übernehmen und in über 93 Franchise-Gebieten in Kanada, den USA und der Karibik zu integrieren. Die Plattform analysiert die Solarstromproduktion, Marktpreise und Energieverbrauchsmuster, um zu optimieren, wie Energie gespeichert, genutzt oder verkauft wird - mit dem Ziel, Effizienz und Kosteneinsparungen zu maximieren.

Die Technologie von MarkeDroid soll die Netzflexibilität erhöhen und sowohl privaten als auch gewerblichen Kunden durch intelligentes Energie-Arbitrage Einsparungen ermöglichen.

"Wir freuen uns, die intelligente Optimierungstechnologie von MarkeDroid nach Nordamerika zu bringen und damit den Mehrwert unserer Solar- und Batteriespeicherinstallationen weiter zu steigern", sagte Mark Tadros, Gründer und CEO von Stardust Solar. "Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement, Lösungen zu liefern, die nicht nur Kosten senken, sondern auch die Verbreitung erneuerbarer Energien in unserem wachsenden Netzwerk beschleunigen."

Dynamik auf einem soliden Fundament

Diese Maßnahme folgt laut Unternehmensangaben auf eine Reihe jüngster Erfolge von Stardust Solar. Das Unternehmen hat seine Marktpräsenz durch den Erwerb von 49 US-Gebieten über die Übernahme von Solar Grids Development LLC ausgeweitet und neue Franchises in wachstumsstarken Märkten wie Texas und Florida gestartet. Zudem verfügt das Unternehmen über einen Auftragsbestand von über 2 Millionen CAD an unterzeichneten Installationsverträgen und hält eine strategische Vertriebsvereinbarung mit Tesla für dessen Powerwall-Speicherlösung.

Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass die Partnerschaft mit MarkeDroid die Innovationsführerschaft von Stardust Solar stärkt und die Fähigkeit unterstreicht, starke Renditen im Bereich der erneuerbaren Energien zu erzielen.

"Durch unsere Partnerschaft mit Stardust Solar wollen wir einen spürbaren Einfluss auf die nordamerikanischen Märkte für erneuerbare Energien nehmen", sagte Toomas Teesaar von MarkeDroid. "Das weitreichende Installateurnetzwerk von Stardust Solar sowie deren Engagement für exzellenten Service sind die ideale Ergänzung zu unserer Vision eines flexibleren und effizienteren Ökosystems für saubere Energie."

Künstliche Intelligenz im Zentrum des Stromnetzes der Zukunft

Die proprietären Modelle von MarkeDroid wurden gemeinsam mit STACC entwickelt, einem Partnerinstitut der Universität Tartu. Das System nutzt Wettervorhersagen, historische Verbrauchsdaten und lokale Marktbedingungen, um tägliche Anlagenpläne zu erstellen und anzupassen. Es kann sich sogar in Echtzeit neu kalibrieren, wenn sich die Bedingungen ändern - und sorgt so für maximale Leistung und Zuverlässigkeit.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, nicht nur finanzielle, sondern auch ökologische Vorteile zu liefern, indem sie die Netzauslastung reduziert und CO2-Emissionen senkt. Die LOI skizziert den Weg zu einer verbindlichen Vereinbarung, die durch EU-finanzierte technische Unterstützung begleitet werden soll - mit Potenzial für eine weitergehende technologische Zusammenarbeit.

Eine Franchise-getriebene Vision für saubere Energie

Stardust Solar fördert die Verbreitung sauberer Energie durch sein Franchisemodell, das Unternehmern Werkzeuge für den Erfolg in den Bereichen Solarenergie, Energiespeicherung und E-Mobilitätsinfrastruktur an die Hand gibt. Mit der Integration der intelligenten Plattform von MarkeDroid ist das Unternehmen bestens positioniert, Innovation, Nachhaltigkeit und intelligente Energielösungen in ganz Nordamerika zu skalieren.

______________

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

