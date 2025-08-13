KI und smarte Energiesysteme: Nextracker, Stardust Solar, Enphase Energy

Anzeige / Werbung

Künstliche Intelligenz (KI) und intelligente Energiemanagementsysteme verändern den Markt für Heimenergie grundlegend. Sie machen Wohngebäude effizienter, anpassungsfähiger und nachhaltiger.

Diese Technologien erlauben eine Echtzeitüberwachung und vorausschauende Steuerung des Energieverbrauchs. Heiz- und Kühlsysteme sowie Haushaltsgeräte passen sich automatisch an Nutzungsgewohnheiten, Wetterdaten und die Anwesenheit der Bewohner an. Darüber hinaus sorgt KI für eine optimale Nutzung von Solaranlagen und Batteriespeichern, indem Energie dann gespeichert oder eingespeist wird, wenn es wirtschaftlich am meisten Sinn ergibt. Verbraucher können auf variable Stromtarife reagieren und in Spitzenzeiten sogar das Stromnetz stabilisieren - oftmals verbunden mit finanziellen Vorteilen.

Vor diesem Hintergrund hat das kanadische Unternehmen Stardust Solar eine Absichtserklärung unterzeichnet, um exklusiver nordamerikanischer Vertriebspartner von MarkeDroid zu werden - einer europäischen, KI-basierten Optimierungsplattform für Solar- und Batteriesysteme.

Hightech-Kooperation im Rahmen des EU-Programms "Lower Carbon Business Action"

Das estnische Unternehmen MarkeDroid OÜ hat eine Plattform für virtuelle Kraftwerke entwickelt, die proprietäre KI-Algorithmen zur Optimierung von Solar- und Batteriesystemen einsetzt. Gefördert durch das EU-Programm "Lower Carbon Business Action" ist die Kooperation mit Stardust Solar Teil einer Initiative, europäische Clean-Tech-Unternehmen mit Schlüsselakteuren in Nordamerika zu verbinden.

Im Zuge der Vereinbarung wird Stardust Solar die MarkeDroid-Technologie unter eigenem Label vermarkten und in seinem Netzwerk mit über 93 Franchise-Standorten in Kanada, den USA und der Karibik implementieren. Ziel ist es, Solar- und Speicherlösungen so zu erweitern, dass Entscheidungen zu Speicherung, Einspeisung und Nutzung von Energie in Echtzeit auf Basis lokaler Daten und Marktinformationen getroffen werden können.

Mark Tadros, Gründer und CEO von Stardust Solar, hebt hervor:

"Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für Lösungen, die nicht nur Kosten senken, sondern auch die Verbreitung erneuerbarer Energien in unserem wachsenden Netzwerk beschleunigen."

KI-basierte Energiearbitrage als Schlüssel

Der Kern des MarkeDroid-Angebots liegt in der KI-gesteuerten Batteriearbitrage. Das System berücksichtigt in Echtzeit Energiepreise, Wetterprognosen und Verbrauchsprofile, um kosteneffiziente Lade-, Verkaufs- und Speicherentscheidungen zu treffen. Es reagiert dynamisch auf Schwankungen im Netzbedarf oder in der Speicherkapazität.

Das Resultat: höhere Kundeneinsparungen und ein flexibleres Energiesystem.

Die dafür eingesetzten Modelle wurden gemeinsam mit STACC, einem führenden estnischen Data-Science-Unternehmen mit Verbindung zur Universität Tartu, entwickelt. Drei eigenständige KI-Modelle erkennen Anomalien und passen Strategien proaktiv an, bevor Probleme auftreten.

Ausgewählte Marktteilnehmer

Nextracker Inc. (ISIN: US65290E1010) setzt auf KI und ausgefeilte Algorithmen zur Optimierung von Solartrackern. Diese Technologien steigern weltweit die Energieproduktion in Solarparks und dezentralen Anlagen und senken gleichzeitig die Betriebskosten. Seit Jahresbeginn legte die Aktie um 44% zu.

Enphase Energy, Inc. (ISIN: US29355A1079) entwickelt Mikrowechselrichter, die Gleichstrom einzelner Solarmodule in Wechselstrom umwandeln - für mehr Effizienz und Zuverlässigkeit in Solarstromanlagen.

Stardust Solar Energy Inc. (ISIN: CA8552811017) betreibt eines der führenden Franchise-Netzwerke für erneuerbare Energielösungen in Nordamerika. Der Schwerpunkt liegt auf Planung, Installation und Wartung von Photovoltaiksystemen, Energiespeichern und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge - sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.

Wachstumsmarkt mit enormem Potenzial

Der Markt für Home Energy Management Systems (HEMS) wird derzeit auf rund 6 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2034 auf etwa 22 Milliarden USD anwachsen. Der Smart-Home-Sektor bietet noch größeres Wachstumspotenzial und könnte im gleichen Zeitraum ein Volumen von 1 Billion USD erreichen.

