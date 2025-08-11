Stardust Solar: Expansionskurs im Sonnensektor

Anzeige / Werbung

Der nordamerikanische Solarmarkt erlebt einen historischen Wachstumsschub. Laut Morningstar dürfte der Trend anhalten - vor allem in den USA, wo Solarenergie trotz politischer Schwankungen kräftig zulegt. Prognosen sehen den Markt für Solarmodule bis 2031 auf 155 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Franchise-Modell als Wachstumstreiber

In diesem Umfeld agiert Stardust Solar Inc. (TSXV: SUN | ISIN: CA8552811017). Das Unternehmen setzt auf ein Franchise-Modell für Solarinstallationen in ganz Nordamerika. Lokale Firmen installieren Photovoltaik, Speicherlösungen und Ladepunkte für E-Autos. Die Zentrale liefert Technologie, Support und standardisierte Prozesse. Das bringt unternehmerische Freiheit vor Ort - und Effizienz im Hintergrund.

Ziel: Über 100 Standorte bis Ende 2025

Bis Ende 2025 will Stardust über 100 Franchisestandorte betreiben. Das Ziel: Wachstum durch neue Partner und gezielte Übernahmen. Die Folge wären steigende Umsätze im Gesamtsystem und höhere wiederkehrende Franchisegebühren.

Gesicherte Aufträge und kurzfristige Umsatzsicherheit

Die Auftragsbücher sind gefüllt: Im Juli 2025 meldete Stardust Solar Projekte im Wert von mehr als 3,6 Millionen Dollar - bereits vertraglich gesichert. Die Umsetzung ist für die kommenden Monate geplant. Das sichert kurzfristige Einnahmen und belegt die Skalierbarkeit des Modells.

Stärkung der operativen Basis durch Zukäufe

Auch auf der operativen Seite legt Stardust nach. Die Übernahme von Solar Grids Development LLC stärkt die Betreuung neuer Franchisepartner. Kooperationen mit Branchenführern wie Tesla erweitern das Angebot - etwa durch den Vertrieb von Tesla Powerwalls im eigenen Netzwerk.

Bildung und Nachhaltigkeit als Teil der Strategie

Neben dem Geschäftsbetrieb setzt Stardust auf Aus- und Weiterbildung. Zertifizierte Trainings, anerkannt von der Canadian Standards Association und dem North American Board of Certified Energy Practitioners, bereiten Fachkräfte für die Branche vor. Das Nachhaltigkeitsversprechen ist klar: Zehn Bäume pro installiertem Modul, 25 pro ausgebildeter Person. Ein Beitrag zu Wiederaufforstung und Klimaschutz.

Positive Branchenaussichten für 2025

Morningstar erwartet für die Solarbranche 2025 ein Rekordjahr. Nachfrage und politische Unterstützung bleiben hoch. Mit einem skalierbaren Modell und wachsender Präsenz in Schlüsselregionen könnte Stardust Solar eine wichtige Rolle beim Übergang zu sauberer Energie spielen.

Stardust Solar Energy Inc.

Land: Kanada/BC

ISIN: CA8552811017

