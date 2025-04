USD/JPY bleibt über 142,00, während der US-Dollar vor den wichtigen US JOLTS Job Openings-Daten für März leicht ansteigt. US Bessent hat erklärt, dass China die Gespräche über Handelsfragen initiieren sollte. Investoren erwarten, dass die BoJ die Zinssätze am Donnerstag stabil hält. Das Währungspaar USD/JPY steigt am Dienstag im nordamerikanischen ...

