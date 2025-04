NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag im frühen Handel keine klare Richtung gefunden. Anleger mussten eine Flut an Quartalsbilanzen auswerten und taten sich schwer damit, aus diesen im Gesamtbild klare Schlüsse zu ziehen.

Der Dow Jones Industrial gewann unterstützt von deutlichen Kursgewinnen der Indexwerte Sherwin Williams und Honeywell 0,28 Prozent auf 40.227,59 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,06 Prozent auf 5528,75 Zähler zu.

Im Technologiesektor bewegte sich die Mehrheit der sieben gewichtigen Tech-Riesen ("Magnificent 7") im Minus. Der Nasdaq 100 Index fiel um 0,08 Prozent auf 19.411,60 Punkte.

Zuletzt hatten sich die Aktienbörsen in den USA bereits erholt und klare Rücksetzer waren ausgeblieben. "An den Märkten kehren langsam erste Anzeichen von Zuversicht zurück", schrieb Chefstratege Robert Greil von der Privatbank Merck Finck. Vier Wochen nach Trumps "Befreiungstag" mit der Ankündigung von Importzöllen schienen die heftigen negativen Marktreaktionen den US-Präsidenten zu einer etwas gemäßigteren Linie genötigt zu haben./tih/he

