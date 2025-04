© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press Wire

Die Aktien von Hims & Hers Health sind am Dienstag um bis zu 34 Prozent explodiert, nachdem das Unternehmen eine Kooperation mit Novo Nordisk angekündigt hat. Hims & Hers, bislang Anbieter von Alternativen zu Novos Wegovy, einem populären Medikament zur Gewichtsreduktion, verkauft ab sofort Wegovy-Dosierungen direkt über seine Plattform, unterstützt durch NovoCare Pharmacy. Der Preis startet bei 599 US-Dollar im Monat, inklusive 24/7-Betreuung und Ernährungsberatung. Der Kurs der Hims-Aktie legte vorbörslich bereits rund 34,9 Prozent zu und steuert damit auf den stärksten Tagesgewinn seiner Geschichte zu. Die Aktie von Novo Nordisk selbst gewann ebenfalls etwa 3,4 Prozent. Tipp aus der …