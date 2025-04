Suzano S.A. (B3: SUZB3 NYSE: SUZ) informiert hiermit darüber, dass der Jahresbericht für das Jahr 2024 auf dem Formular 20-F heute bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Inhaber von Eigenkapitaltiteln des Unternehmens erhalten den Jahresbericht einschließlich des überprüften Jahresabschlusses auf Anfrage kostenlos in Papierform unter der folgenden Adresse: ri@suzano.com.br. Das Dokument ist außerdem auf der Website von Suzano verfügbar (http://ir.suzano.com.br/).

Für weitere Informationen dazu wenden Sie sich bitte an unsere Abteilung für Investor Relations

Telefon: (+55 11) 3503-9330

E-Mail: ri@suzano.com.br

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

