Reddit-Moderator:innen beklagen ein unautorisiertes KI-Experiment in ihrem Unterforum. Demnach hat eine Universität ohne Erlaubnis eine KI auf die User:innen losgelassen, um eine Studie zu erstellen. Was dahintersteckt und was die Moderator:innen jetzt fordern. Das Subreddit "Change my View" dient dazu, Meinungen auf Reddit zu posten und mögliche Gegenargumente zur eigenen Sichtweise zu erhalten. Was eigentlich die Diskussionskultur anregen soll, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...