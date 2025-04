Seit dem Börsengang des KI-Cloud-Unternehmen CoreWeave am 28. März ist ein Monat vergangen. Das ehemalige Krypto-Mining-Unternehmen hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, der Fokus liegt inzwischen auf der KI-Branche. Doch trotz des namhaften Investors Nvidia musste die Aktie einen harten Abverkauf wegstecken.Der Börsengang verlief nicht wie erhofft: Als Ausgabepreis wurden 40 Dollar pro Aktie festgelegt, ursprünglich war eine Spanne zwischen 47 und 55 Dollar in Aussicht gestellt. Zum Börsenstart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...