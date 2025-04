Mercedes befindet sich in schwierigem Fahrwasser. Jetzt steht die Bewährungsprobe an: Am Mittwochmorgen um 7 Uhr öffnet der deutsche Autobauer die Bücher. Die Analysten geben allerdings wenig Anlass zur Hoffnung und prognostizieren für das erste Jahresviertel 2025 rückläufige Gewinne.Laut Bloomberg rechnen die Analysten auf Umsatzseite im Schnitt mit 34,4 Milliarden Euro, womit Mercedes gegenüber dem Vorjahresquartal einen Rückgang von 4,2 Prozent verbuchen würde. Auch beim Ergebnis vor Zinsen und ...

