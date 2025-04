Hamburg - Die Musikerin Jasmin Wagner, die unter dem Künstlernamen Blümchen mehrere erfolgreiche Technopophits herausbrachte ("Herz an Herz", "Boomerang"), wird ab Ende des Jahres nicht mehr auftreten, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben."Als Mutter war es mir anfangs wichtig, möglichst schnell wieder in den Job zu kommen und möglichst alles zu schaffen", sagte die Hamburgerin der Wochenzeitung "Die Zeit". "Und jetzt leiste ich mir, dass ich nicht mehr alles schaffen muss." Wagner ist verheiratet und hat eine zweijährige Tochter.Wagner feiert in diesem Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum und geht aus diesem Anlass noch einmal auf Tour. Ende des Jahres will sie dann nicht mehr als Musikerin auf der Bühne stehen, sondern vor allem Lieder schreiben. Sie wolle ab dann "etwas machen, was eher zwischen Montag und Freitag stattfindet und die Wochenenden frei lässt", sagte Wagner der "Zeit".