News von Trading-Treff.de Die Atos enttäuscht aktuell etwas. Die Börsen haben sich am Dienstag in dieser Angelegenheit kaum bewegt. Die Aktie bleibt bei etwa 37 Euro stehen. Die Chancen allerdings sollen, so die formalen Schätzungen, deutlich höher liegen. Halten Sie sich fest: 1.960 %, so die Kurszielschätzungen von Analysten. Das mittlere Kursziel liege bei 760 Euro, heißt es. Das ist Unsinn. Die technischen Änderungen der Aktie helfen sicher noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...