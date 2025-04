© Foto: Wolfgang Filser - Süddeutsche Zeitung Photo

Angesichts der weltweiten Markt-Verunsicherung haben sich Investoren auf den Schweizer Franken als sicherem Hafen gestürzt. Kommen die Negativzinsen zurück?Die Schweizerische Nationalbank (SNB) steht vor einem Dilemma: Der Franken eilt von Rekord zu Rekord und bringt die exportabhängige Schweizer Wirtschaft zunehmend in Bedrängnis. Experten halten es inzwischen für möglich, dass die SNB als erste große Notenbank wieder den Schritt zurück in den negativen Zinsbereich wagen muss. Der Franken hat in den letzten Wochen stark aufgewertet. Gegenüber dem US-Dollar näherte er sich der Marke von 0,80 Franken - dem stärksten Stand seit der dramatischen Aufwertung nach Aufhebung des Euro-Mindestkurses …