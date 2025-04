Berlin - Familienministerin Lisa Paus soll in der Grünen-Fraktion die Leitung der Arbeitsgemeinschaft für die Themen Arbeit und Soziales leiten.Darauf verständigten sich die beiden Flügel der Partei dem Tagesspiegel zufolge. Paus selbst bestätigte einen Tag vor der Wahl ihre Ambitionen auf den Sprecher-Posten: "Schwarz-Rot lässt in ihren Plänen den Sozialstaat und Klimaschutz links liegen", sagte sie dem Tagesspiegel und ergänzte: "Es wird auf uns Grüne ankommen, damit die sozial-ökologische Transformation gelingt und die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme nicht unter die Räder kommt."Paus wird zum linken Parteiflügel gezählt. Seit einiger Zeit gibt es Spekulationen, sie könnte im kommenden Jahr bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl antreten. Dazu äußerte sich Paus bislang jedoch nicht. Dem Tagesspiegel sagte sie zu ihrer Bewerbung als Sprecherin: "Angesichts globaler Herausforderungen brauchen wir mehr Solidarität statt Muskelspiele und ungebremsten Kapitalismus - besonders in Hinblick auf wachsenden Autoritarismus und die Klimakrise." Zudem gebe es noch Handlungsbedarf, um die beruflichen Chancen für Frauen zu verbessern. "Das ist nicht nur sozial ungerecht, sondern lässt auch handfestes wirtschaftliches Potenzial brachliegen."