VERBUND AG / Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

VERBUND AG: Abstimmungsergebnisse zur 78. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 29. April 2025



29.04.2025 / 20:14 CET/CEST

Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verbund AG, Wien

Ordentliche Hauptversammlung am 29.04.2025 Abstimmungsergebnisse zur 78. ordentlichen Hauptversammlung der Verbund AG am 29. April 2025 TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2024 ausgewiesenen Bilanzgewinnes 322.568.296 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.568.296 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,85 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 322.562.449 Ja-Stimmen (=99,99 %) 5.847 Nein-Stimmen (=0,01 %) TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2024 322.389.937 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.389.937 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,80 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 322.168.980 Ja-Stimmen (=99,93 %) 220.957 Nein-Stimmen (=0,07 %) TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 322.389.937 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.389.937 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,80 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 321.668.858 Ja-Stimmen (=99,78 %) 721.079 Nein-Stimmen (=0,22 %) TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers, Konzernabschlussprüfers und Prüfers der nichtfinanziellen Erklärung für das Geschäftsjahr 2025 322.562.349 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.562.349 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,85 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 322.385.204 Ja-Stimmen (=99,95 %) 177.145 Nein-Stimmen (=0,05 %) TOP 6 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und der Aufsichtsratsmitglieder der VERBUND AG für das Geschäftsjahr 2024 322.220.200 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.220.200 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,75 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 320.106.770 Ja-Stimmen (=99,34 %) 2.113.430 Nein-Stimmen (=0,66 %) TOP 7 Beschlussvorschlag über die (geänderte) Vergütungspolitik für den Vorstand der VERBUND AG 322.566.236 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.566.236 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,85 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 319.245.848 Ja-Stimmen (=98,97 %) 3.320.388 Nein-Stimmen (=1,03 %) TOP 8 Wahlen in den Aufsichtsrat - Robert Stajic 322.545.538 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.545.538 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,84 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 314.812.549 Ja-Stimmen (=97,60 %) 7.732.989 Nein-Stimmen (=2,40 %) TOP 9 Beschlussfassung über die Abspaltung des Teilbetriebs "Haushalts- und Kleingewerbesegment" von der VERBUND AG als übertragende Gesellschaft durch verhältniswahrende Spaltung zur Aufnahme im Wege der Gesamtrechtsnachfolge zum Spaltungsstichtag 31.12.2024 auf die VERBUND Energy4Customers GmbH, FN 524138 t, als übernehmende Gesellschaft unter Fortbestand der VERBUND AG ohne Anteilsgewährung der übernehmenden Gesellschaft und Genehmigung des Spaltungs- und Übernahmsvertrags 322.563.398 Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 322.563.398 Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen 92,85 % Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals 322.555.277 Ja-Stimmen (=99,99 %) 8.121 Nein-Stimmen (=0,01 %)



29.04.2025 CET/CEST