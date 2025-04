NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 US-Dollar belassen. Umsatzseitig sei der Konsens zwar knapp verfehlt worden, aber unter dem Strich habe der Pharmakonzern besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dafür verantwortlich seien vor allem niedrigere Kosten. Trotz der gegenwärtigen Unsicherheiten hält er die diesjährigen Zielsetzungen weiterhin für erreichbar./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 16:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2025 / 16:08 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US7170811035