In dem Jahr 2023 sank der Wert der weltweiten Tomatenproduktion auf 107,264 Milliarden EUR, verglichen mit 121,213 Milliarden EUR 2022, so berichtet Hortoinfo.es. Bildquelle: Pixabay China führt die Weltrangliste mit 41,302 Milliarden EUR an, gefolgt von den USA mit 12,649 Milliarden EUR. Der Wert der spanischen Produktion betrug 2,079 Milliarden EUR und jener der marokkanischen 561...

Den vollständigen Artikel lesen ...