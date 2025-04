Eine weitere Torfreduzierung im gesamten Gartenbau kann nur gemeinsam mit den Betrieben und in realistischen Schritten umgesetzt werden. Dies wurde auf der zweitägigen Statustagung zum Thema 'Torfminderung im Gartenbau' der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) am 19. und 20. März 2025 in Berlin deutlich, berichtet der Bund Deutscher Champignon- und Kulturpilzanbauer e.V....

