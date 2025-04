Die Genossenschaft Jerte-Tal repräsentiert den Großteil des Produktionspotenzials der Region und bietet ein sorgfältig kuratiertes Angebot in Bezug auf Technologie und Vielfalt, berichtet RevistaMercados.com. Mit mehr als 2.500 Kirscherzeugern in Höhenlagen zwischen 400 und 1.200 Metern in dem Tal können sie die Saison von Ende April bis Ende Juli abdecken. ...

