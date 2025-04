FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Nachfrageschwäche aus dem Vorjahr und der anhaltende Trend zu günstigeren Gabelstaplern haben Kion im ersten Quartal weniger stark belastet als von Analysten befürchtet. Gleichzeitig zog der Auftragseingang des Lagerlogistik-Spezialisten zum Jahresstart wieder an, wie der MDax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Das Management geht auch deshalb davon aus, seine selbstgesteckten Jahresziele zu erreichen, sofern sich das gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht weiter eintrübe.

In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Zugleich sank der Umsatz leicht auf rund 2,8 Milliarden Euro. Davon blieben als bereinigter Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) knapp 196 Millionen Euro und damit fast 14 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Ergebnisse lagen über den durchschnittlichen Schätzungen der vom Unternehmen abgefragten Schätzungen der Analysten.

Unter dem Strich schrieb Kion wie erwartet fast 47 Millionen Euro Verlust. Hier schlugen sich die einmaligen Aufwendungen für das im Februar eingeläutete Sparprogramm nieder./lew/zb