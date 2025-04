EQS-News: Fielmann Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Quartalsergebnis

Fielmann-Gruppe setzt zweistelliges Wachstum von Umsatz und Ergebnis auch im Jahr 2025 fort, erreicht in Q1 das Margenziel der Vision 2025 GJ 2024: Jahresabschluss bestätigt vorläufige Zahlen und Prognose

Q1/2025: Konzernumsatz wächst um +13 %, bereinigtes EBITDA steigt überproportional um +28 %, Marge erreicht das Ziel der Vision 2025

Prognose für GJ 2025: 2,5 Mrd. € Umsatz, bereinigte EBITDA-Marge von 24 % auf Gruppenebene, 25 % in Europa Die Fielmann-Gruppe legt heute ihren geprüften Jahresabschluss für das GJ 2024 vor. Die testierten Ergebnisse bestätigen die im März veröffentlichten vorläufigen Zahlen sowie die Prognose: Trotz makroökonomischer Herausforderungen und einer schwachen Konsumstimmung in Zentraleuropa erzielten wir 2024 einen Konzernumsatz von 2,3 Mrd. €, was einem Anstieg von +15 % gegenüber dem Vorjahr (2,0 Mrd. €) entspricht. Dies dank starkem organischem Wachstum (+7 %) sowie der Konsolidierung unserer US-Akquisitionen (+8 %). Die Fielmann-Gruppe konnte die Profitabilität abermals deutlich verbessern: Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte 21,7 % auf Gruppenebene (+1,5 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr) und stieg in Europa auf 22,8 % (+2,1 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr). Der Jahresüberschuss wuchs auf 154 Mio. €, eine Steigerung von +21 % gegenüber dem Vorjahr. Q1/2025

Zu Beginn des Jahres 2025 setzte die Fielmann-Gruppe ihr starkes Umsatzwachstum mit +13 % gegenüber dem Vorjahresquartal fort. Das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sprang nach vorläufigen Zahlen auf 146 Mio. €, ein Anstieg von +28 % gegenüber dem Vorjahr. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte auf Gruppenebene 24,2 %, in Europa 25,6 % - und damit das Margenziel unserer Vision 2025. Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Angesichts des erfolgreichen ersten Quartals blickt der Vorstand positiv auf das Gesamtjahr. Im Einklang mit unserer Vision 2025 erwarten wir für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin eine hohe Kundenzufriedenheit von rund 90 %. Wir rechnen mit einem Gesamtumsatz von knapp 2,5 Mrd. €. Und wir sind zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr unsere bereinigte EBITDA-Marge in Europa auf 25 % steigern können, was unserem Ziel der Vision 2025 entspricht. Für die gesamte Fielmann-Gruppe erwarten wir einen Anstieg der Marge auf 24 %, wie im vergangenen Jahr prognostiziert. Ziele der Vision 2025 in Reichweite, Vorstellung der Vision 2035 im Juli

"Mit unserer Vision 2025 haben wir unser Familienunternehmen in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich modernisiert, digitalisiert und internationalisiert. In dieser Zeit haben unsere 24.000 Mitarbeitenden weltweit unsere kundenorientierte Philosophie mit Leben gefüllt. Dank ihres großen Engagements können sich unsere Kunden auch in unsicheren Zeiten auf garantierte Qualität und herausragenden Service zum günstigen Preis verlassen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Nachdem wir in den vergangenen Jahren bereits den Zielwert bei der Kundenzufriedenheit erreicht und unser Umsatzziel übertroffen haben, sind wir zuversichtlich, auch das verbleibende Profitabilitätsziel für dieses Jahr zu erreichen - eine bereinigte EBITDA-Marge von 25 % in Europa. Damit sind wir hervorragend aufgestellt für den nächsten Schritt auf dem Weg, allen Menschen zu helfen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen", sagt CEO Marc Fielmann. Derzeit entwickelt die Fielmann-Gruppe ihre Vision 2035. Die Vision sowie die Strategie einschließlich Zielen für das Jahr 2030 werden wir auf der diesjährigen Hauptversammlung am 10. Juli 2025 in Hamburg vorstellen. Hamburg, 30. April 2025 Fielmann Group AG

Hier können Sie sich den Geschäftsbericht 2024 der Fielmann Group AG herunterladen.

ÜBER DIE FIELMANN-GRUPPE

Die Fielmann-Gruppe ist ein börsennotiertes deutsches Familienunternehmen mit den Schwerpunkten Augenoptik und Hörakustik. Fielmann versorgt seine 29 Mio. Kunden mit Brillen, Kontaktlinsen, Dienstleistungen im Bereich Augenvorsorge und Hörsystemen. Als eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche betreibt die Fielmann-Gruppe ein Omnichannel-Geschäftsmodell mit digitalen Vertriebskanälen und mehr als 1.200 Niederlassungen in Europa und den USA. Gegründet im Jahr 1972, wird das Unternehmen heute in zweiter Generation von Marc Fielmann geführt. Die Familie besitzt nach wie vor die Mehrheit der börsennotierten Aktiengesellschaft. Mit ihrer kundenorientierten Philosophie hilft die Fielmann-Gruppe allen, die Schönheit der Welt zu hören und zu sehen. Dank des Einsatzes seiner weltweit mehr als 24.000 Mitarbeitenden erreicht das Familienunternehmen Kundenzufriedenheitswerte von rund 90 % und hat bis heute über 200 Mio. individuell gefertigte Korrektionsbrillen abgegeben.







WEITERE INFORMATIONEN Katrin Carstens

Leiterin Kommunikation & PR

presse@fielmann.com

Telefon +49 40 270 76-5907 Nils Scharwächter

Investor Relations Manager

investorrelations@fielmann.com

Telefon +49 40 270 76-511





