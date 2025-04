HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Elmos beim Kursziel von 87 Euro mit "Buy" aufgenommen. Nach dem Verkauf der Waferproduktion im Dezember und dem Abschluss der Investitionen in die Geräteprüfung sei der Transformationsprozess hin zu einem Halbleiterunternehmen komplett ohne eigene Fertigung abgeschlossen, schrieb Analystin Amelie Dueckelmann-Dublany in ihrer am Dienstagabend vorliegenden Kaufempfehlung. Dies sollte es dem Hersteller wichtiger Nischenprodukte für die Autoindustrie ermöglichen, künftig mit einem geringeren Kapitaleinsatz zu wachsen und strukturell höhere Erträge zu erwirtschaften. Dies spiegele die Bewertung noch nicht wider./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2025 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005677108