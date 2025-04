© Foto: Michael Nguyen - NurPhoto

Die hohe Volatilität an den Märkten sorgt für ein hohes Handelsvolumen an den Börsen. Die Folge: Die Handelsabteilungen von immer mehr Banken melden Rekordzahlen. So auch die UBS. Die Details.Die Schweizer Großbank UBS hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet - vor allem dank florierender Handelsgeschäfte in einem politisch angespannten Umfeld. Der Nettogewinn lag bei 1,7 Milliarden US-Dollar und damit klar über den Analystenschätzungen. Ein Treiber war die starke Performance des Bereichs Markets: Hier stiegen die Erträge im Jahresvergleich um 32 Prozent - insbesondere durch den Handel mit Aktien und Devisen. Die erhöhte Volatilität an den Märkten, ausgelöst durch …