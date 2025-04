Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland stiegen im März um 2,2 % im Jahresvergleich.EUR/USD bleibt unter 1,1400 gedrückt.Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland sanken im März um 0,2 % im Monatsvergleich (MoM), nach dem Wachstum von 0,8 %, das im Februar gemeldet wurde, laut offiziellen Daten, die am Mittwoch von Destatis veröffentlicht wurden.Die ...

