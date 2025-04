Die Indische Rupie schwächt sich in den frühen europäischen Handelsstunden am Mittwoch. Die erhöhten Spannungen zwischen Indien und Pakistan belasten die INR. Händler warten auf die US-ADP-Beschäftigungszahlen, die PCE-Inflation und den vorläufigen BIP-Bericht für das erste Quartal, die später am Mittwoch veröffentlicht werden. Die indische Rupie (INR) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...