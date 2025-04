Wiesbaden - Im März 2025 sind rund 45,7 Millionen Menschen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig gewesen.Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) war die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt mit +6.000 Personen gegenüber dem Vormonat kaum verändert. Letztlich blieb sie seit Dezember 2024 nahezu gleich, nach einem geringfügigen Anstieg um 9.000 Personen im Februar und einem Rückgang um 13.000 Personen im Januar.Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im März gegenüber Februar im Zuge der wie üblich einsetzenden Frühjahrsbelebung um 54.000 Personen (+0,1 Prozent) zu. Der Anstieg fiel aber weniger stark aus als im März-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (+73.000 Personen).Gegenüber März 2024 sank die Zahl der Erwerbstätigen hingegen um 53.000 Personen (-0,1 Prozent). In den Monaten Dezember 2024 bis Februar 2025 hatte die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahr ebenfalls bei -0,1 Prozent gelegen. Der seit November 2024 auf dem Arbeitsmarkt erkennbare leichte Abwärtstrend im Vorjahresvergleich setzte sich somit im März 2025 gleichbleibend fort.Im Durchschnitt gab es im 1. Quartal 2025 nach vorläufigen Berechnungen rund 45,8 Millionen Erwerbstätige mit Arbeitsort in Deutschland. Im Vergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Erwerbstätigen damit saisonbereinigt geringfügig um 7.000 Personen.Im März 2025 waren nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung 1,64 Millionen Personen erwerbslos, so die Statistiker weiter. Das waren 96.000 Personen oder 6,2 Prozent mehr als im März 2024. Die Erwerbslosenquote stieg auf 3,7 Prozent, ein Anstieg von 0,2 Prozentpunkten zum Vorjahresmonat (3,5 Prozent).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte war die Erwerbslosenzahl im März 2025 mit 1,58 Millionen Personen um 2.000 Personen niedriger als im Vormonat Februar 2025 (-0,1 Prozent). Die bereinigte Erwerbslosenquote lag im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,5 Prozent.