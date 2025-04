Das belgische Unternehmen Bnewable, Spezialist für Batteriespeicher für große gewerbliche und industrielle Kunden, startet im Mai 2025 seinen Geschäftsbetrieb in Deutschland. Die Leitung des neugegründeten Unternehmens Bnewable Deutschland übernehmen Fabian Knoch und Max Kronberg. Knoch und Kronberg waren zuvor bei der Be.storaged GmbH, einem Corporate Venture der EWE AG, tätig. In ihrer bisherigen Arbeit haben sie Einblicke in die Herausforderungen der deutschen Industrie beim Umbau des Energiesystems ...

