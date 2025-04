Mitteilung der The Grounds Real Estate Development AG:

Umsatzrückgang führt 2024 erneut zu negativem Konzernergebnis bei The Grounds - ausgeglichenes Ergebnis für 2025 prognostiziert

- Konzernumsatz geht auf 12,9 Mio. EUR zurück (Vj.: 23,8 Mio. EUR)

- Konzern-EBIT von -9,2 Mio. EUR (Vj.: -4,8 Mio. EUR)

- Signifikante Verbesserung der Finanzierungsstruktur

- Konzernbilanzsumme steigt nach erfolgreicher Kapitalerhöhung um rund 20,2 Mio. EUR auf 168,3 Mio. EUR (Vj.: 148,1 Mio. EUR)

- Planung für 2025 geht von Konzernumsätzen zwischen 9,0 Mio. EUR und 11 Mio. EUR sowie einem ausgeglichenem Konzern-EBIT aus

Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A40KXL9) hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernverlust von -13,6 Mio. EUR (Vj.: -7,3 Mio. EUR) abgeschlossen, der vor allem auf einen deutlichen Umsatzrückgang zurückzuführen ist. Zum einen war das Marktumfeld an den für The Grounds relevanten Wohnimmobilienmärkten - insbesondere in den ersten Monaten des Berichtsjahres - durch die bereits im Vorjahr zu beobachtende starke Käuferzurückhaltung geprägt, zum anderen sorgten Verzögerungen bei weiteren Projektentwicklungen dafür, dass weniger Wohnungen zum Verkauf angeboten werden konnten. Infolgedessen lag das Volumen der Verkäufe im Bereich der Grundstücks- und Bestandsentwicklung sowie in der Einzelprivatisierung unter den ursprünglichen Erwartungen und der Konzernumsatz reduzierte sich im Berichtsjahr auf rund 12,9 Mio. EUR (Vj.: 23,8 Mio. EUR).

