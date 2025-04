DJ PTA-News: capsensixx AG: Ergebnis je Aktie 2024 0,96 Euro (unverändert gegen Vorjahresperiode)

Frankfurt am Main (pta000/30.04.2025/08:00 UTC+2)

Ergebnis je Aktie 2024 0,96 Euro (unverändert gegen Vorjahresperiode)

Die capsensixx Gruppe verzeichnet im Geschäftsjahr 2024 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 7,9 Mio EUR (+1,8% ggü. Vorjahr) im Konzern. Die Provisionserträge haben sich um +24,7% (brutto) bzw. +5,9% (netto) verbessert und belaufen sich auf insgesamt 31,3 Mio EUR Nettoprovisionseinnahmen.

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist um 1,1% bzw. um 0,2 Mio EUR angestiegen.

Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,96 Euro (Vorjahr: 0,96 Euro je Aktie).

Vorstand und Aufsichtsrat planen der Hauptversammlung im August 2025 eine Dividende in Höhe von 0,35 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie (Vorjahr 0,35 Euro) vorzuschlagen.

2025 unter der Prämisse weichender Unsicherheiten

Der Vorstand geht von einer positiven Entwicklung in 2025 aus. capsensixx weist darauf hin, dass zuverlässige Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung in Anbetracht der nicht vorhersehbaren exogenen Einflussfaktoren dennoch nur eingeschränkt gemacht werden können.

Der Geschäftsbericht 2024 steht ab dem 15.05.2025 auf der Internetseite zur Verfügung.

