US-Fördermittel fließen: Nächste Almonty Industries? Wolfram-Comeback mit Rückenwind aus Washington!!

Anzeige / Werbung In einem bahnbrechenden Schritt, der den US-Markt für kritische Metalle beflügeln dürfte, hat Global Tactical Metals soeben den Erwerb mehrerer historisch bedeutender Wolframminen bekanntgegeben. Diese befinden sich im renommierten Minerva-Distrikt von Nevada! Die strategische Akquisition bringt Global Tactical Metals in direkte Übereinstimmung mit den US-Zielen zur Unabhängigkeit bei kritischen Rohstoffen - und erinnert stark an den bemerkenswerten Aufstieg von Almonty Industries (ISIN: CA0203981034 | WKN: A1JSSD). MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS! Wolfram: Amerikas unterschätzter strategischer Rohstoff Wolfram, von der US-Regierung als kritisches strategisches Mineral eingestuft, ist für militärische und industrielle Anwendungen unverzichtbar. Ob in modernster Munition, Panzerungen, Luft- und Raumfahrtkomponenten oder in der Elektronikfertigung - die Abhängigkeit der USA von ausländischen Wolframquellen stellt seit Langem ein sicherheitspolitisches Risiko dar. China kontrolliert derzeit über 80 % der weltweiten Wolframversorgung, was die USA in geopolitisch angespannten Zeiten erheblich verwundbar macht. Historischer Minerva-Distrikt: Bewährter Reichtum an Wolfram Global Tactical Metals hat Claims im produktiven Minerva-Bergbaudistrikt in Nevada abgesteckt - ein Gebiet, das erstmals 1869 erschlossen wurde und zwischen 1916 und 1945 für seine historische Wolframförderung bekannt war. Historische Daten belegen beeindruckende Produktionszahlen: Gesamt gefördertes Erz: über 112.000 Tonnen

Produziertes Wolframtrioxid (WO3): 85.000 Einheiten

Entsprechende Wolframmenge (W): etwa 1,35 Millionen Pfund

Besonders hervorzuheben sind die Claims um die ehemals produktiven Minen Silver Bell, Zig Zag, Hilltop und Tony, die allesamt für ihre scheelitführenden Kalzit-Quarz-Gangsysteme bekannt sind. Historische Höhepunkte der Silver Bell Mine Unter den neu akquirierten Projekten ragt die Silver Bell Mine hervor, die zwischen 1941 und 1943 vom U.S. Bureau of Mines intensiv erkundet wurde - mit nahezu 10.000 Fuß Diamantbohrungen. Die Ergebnisse waren vielversprechend: Bemerkenswerter Bohrabschnitt: 2,40 % WO3 über 9 Fuß (Bohrloch USBM #53) Diese historischen Ergebnisse belegen eine substanzielle Wolframmineralisierung und bilden die Grundlage für moderne Explorationstechnologien. Moderne Explorationsmethoden für maximales Potenzial Global Tactical Metals bereitet ein umfassendes geologisches Kartierungs- und Probenprogramm vor, um bereits in diesem Jahr bohrreife Ziele zu definieren. Ziel ist es, die bekannten hochgradigen Strukturen gezielt zu erweitern und möglichst bald eine Ressourcenabgrenzung zu erreichen. Almonty Industries als Blaupause: Von €0,35 auf €1,70 Zur Einordnung des Potenzials lohnt sich ein Blick auf den Erfolg von Almonty Industries (ISIN: CA0203981034 WKN: A1JSSD) - einem führenden Wolframproduzenten, dessen Börsenwert kürzlich auf rund €500 Millionen gestiegen ist und dessen Aktie sich von €0,35 auf €1,70 vervielfacht hat. Kennzahl Almonty Industries ISIN CA0203981034 WKN A1JSSD Aktuelle Marktkapitalisierung ~€500 Millionen Kursentwicklung €0,35 ? €1,70 (ca. +385 %) Hauptprojekte Sangdong-Mine (Korea), Panasqueira (Portugal) Marktstellung Führender Wolframproduzent außerhalb Chinas

Almonty setzte auf strategische Übernahmen, fokussierte Exploration und eine offensive Marktpositionierung. Global Tactical Metals folgt nun einem vergleichbaren Erfolgsweg - mit historisch bewährten Projekten, starkem politischem Rückenwind und einem klaren Fokus auf Wolfram als sicherheitspolitisch kritischem Rohstoff. Strategische Übereinstimmung mit US-Mineralstrategien Unter der Trump-Regierung hat die Sicherung heimischer Rohstoffquellen höchste Priorität. Der vorgeschlagene 1-Billion-Dollar-Verteidigungshaushalt unterstreicht die beispiellose Investitionsbereitschaft in die heimische Rohstoffförderung. Früh positionierte Unternehmen wie Global Tactical Metals könnten dadurch erheblich profitieren - durch staatliche Fördermittel, beschleunigte Genehmigungsverfahren und direkte politische Unterstützung. CEO Kelly Abbott zur strategischen Wolfram-Akquisition CEO Kelly Abbott bringt es auf den Punkt: "Das Minerva-Projekt ist eine außergewöhnliche Chance, auf historisch robuster Wolframförderung aufzubauen. Angesichts des kritischen Status von Wolfram und der politischen Unterstützung in den USA positioniert uns diese Akquisition strategisch auf Amerikas Rohstoffkarte." Investorensicht: Starkes Potenzial, klare Positionierung Strategisches Timing: Erwerb fällt in Phase wachsender geopolitischer Spannungen

Starke historische Daten: Bewährte Produktion + vielversprechende Explorationsansätze

Klarer Pfad zur Ressourcendefinition: Fokus auf hochgradige, bekannte Strukturen

Vergleich mit Almonty Industries: Marktvalidierte Blaupause für Wertsteigerung Wolfram rückt wieder ins Zentrum sicherheitspolitischer Diskussionen - und Global Tactical Metals ist ideal positioniert, um von diesem Paradigmenwechsel zu profitieren. Fazit für Investoren Die Abhängigkeit der USA von China bei kritischen Mineralien wie Wolfram ist nicht mehr tragbar. Mit politischem Rückhalt und massiven Investitionen ebnet sich der Weg für Global Tactical Metals, um den Erfolgspfad von Almonty Industries möglicherweise zu wiederholen. Wer auf das nächste große Rohstoff-Investment im Bereich kritischer Metalle setzen will, hat mit Global Tactical Metals (WKN: A412UK | FSE: A7F) eine glasklare Option vor sich. Die Wolfram-Renaissance in den USA hat begonnen - und Global Tactical Metals (WKN: A412UK | FSE: A7F) ist bereit, die Führung zu übernehmen. ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu. 1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten. Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie: Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca ) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. 2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5 % des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen. Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten. Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen .

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können , auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien. 3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR). 3.1 Erklärung zum Insiderhandel Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen ( Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten ).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen. 3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an: Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben. Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko. 4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wesentliche Risikohinweise Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100 % des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein. Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren. 5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen. Vergütungsdetails Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten .

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar. Direkte Beauftragung durch Unternehmen Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben .

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden. Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind. 6. Zukunftsgerichtete Aussagen Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. 7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte. Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko. 8. Gesetzliche und regulatorische Verweise Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte: BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca Schlussbemerkung Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens. Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben. Enthaltene Werte: CA0203981034,CA7142661031,CA37895W1095

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )