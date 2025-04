Amazon hat erfolgreich 27 Satelliten seines Kuiper-Projekts gestartet und damit einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur globalen Satelliteninternet-Versorgung erreicht. Das milliardenschwere Vorhaben tritt nun in direkten Wettbewerb mit Elon Musks Starlink-System. Amazon startet Kuiper-Projekt: Milliardenoffensive im Satelliteninternet gegen Starlink Mit dem erfolgreichen Start von 27 ersten Kuiper-Satelliten hat Amazon am Montagabend einen zentralen Meilenstein seines milliardenschweren Projekts zur globalen Internetversorgung aus dem All erreicht. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...