Die Aktie von Xiaomi ist im asiatischen Handel um rund fünf Prozent angesprungen. Der Grund für das deutliche Plus ist, dass der Konzern am Mittwoch sein erstes eigenes Large Language Model (LLM) namens MiMo vorgestellt hat. Dieses kann sich durchaus sehen lassen und schlägt sich in einigen Parametern sogar besser als die Modelle von OpenAI und Alibaba.Ebenso wie DeepSeeks Modell R1 basiert MiMo auf Open Source. Das bedeutet, der Quellcode kann von jedem eingesehen, kopiert und verändert werden. ...

