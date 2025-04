EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Sonstiges

SANHA GmbH & Co. KG mit positivem Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2025



30.04.2025

SANHA GmbH & Co. KG mit positivem Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2025 Umsatzerlöse steigen um 3,5 % auf 31,8 Mio. EUR

Rohertragsmarge über Vorjahr; EBITDA erhöht sich auf 5,6 Mio. Euro, EBITDA-Marge bei 17,7 %

Stabiler Ausblick für 2025 Essen, 30. April 2025 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat das erste Quartal 2025 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld mit leicht steigenden Umsatzerlösen und einem erneut verbesserten operativen Ergebnis abgeschlossen. Die Umsatzerlöse stiegen auf 31,8 Mio. Euro (Vorjahr: 30,8 Mio. Euro), was primär aus dem starken Kälte- und Industriegeschäft sowie der positiven Entwicklung in den Märkten Osteuropas, USA und Australien resultierte. Der Rohertrag lag mit 20,2 Mio. Euro deutlich über Vorjahresniveau (18,5 Mio. Euro) und ist vorwiegend auf einen vorteilhafteren Produktmix zurückzuführen. Die Gruppe erzielte ein EBITDA von 5,6 Mio. Euro (Vorjahr: 5,2 Mio. Euro), was einer EBITDA-Marge von 17,7 % entsprach. Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei 4,1 Mio. Euro nach 3,8 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBIT-Marge stieg damit auf 13,0 %. Das Ergebnis vor Steuern im ersten Quartal kam auf rund 2,9 Mio. Euro (Vorjahr: 2,6 Mio. Euro). Gründe für die weiterhin hohe Ertragskraft sind die Investitionen der vergangenen Jahre in Automatisierung und Digitalisierung, eine anhaltend strikte Kostendisziplin und die konsequente Internationalisierungs- und Diversifizierungsstrategie. Die Auftragspipeline ist derzeit gut gefüllt, so dass auch im zweiten Quartal eine bislang positive Entwicklung zu verzeichnen ist. Für 2025 rechnet die Geschäftsführung trotz der geopolitischen Krisen und internationalen Verwerfungen mit einem nach wie vor stabilen Geschäft, was primär der erfolgreichen Länder- und Branchendiversifizierung zu verdanken ist. Über SANHA Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in über 60 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt. Investor Relations / Presse: Johannes Kaiser, Fabian Kirchmann

