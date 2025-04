EUR/GBP gewinnt an Schwung und notiert bei etwa 0,8500 in der frühen europäischen Sitzung am Mittwoch.Die Einzelhandelsumsätze in Deutschland stiegen im März um 2,2% im Jahresvergleich.Händler erwarteten, dass die BoE ihren Zinssatz in der Sitzung im Mai um einen viertel Punkt auf 4,25% senken wird.Das EUR/GBP-Cross notiert im positiven Bereich nahe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...