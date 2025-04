Die Coca-Cola-Aktie eröffnete nach Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal zunächst im Minus, drehte nach kurzer Zeit aber wieder ins Plus. Zum Handelsende notierte das Papier +0,78% höher bei 72,35 US$. Wie sind die Zahlen einzuschätzen und was ist jetzt für die Aktie noch drin? Q1-Zahlen über den Erwartungen Der US-Getränkegigant hat in den ersten drei Monaten 11,1 Milliarden US$ umgesetzt und damit auf Nettobasis 2% weniger als im entsprechenden ...

