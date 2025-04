DJ GSK profitiert von steigendem Absatz der Krebsmedikamente

Von Helena Smolak

DOW JONES--GSK hat den Gewinn im ersten Quartal gesteigert. Umsätze mit Krebstherapien übertrafen die Markterwartungen und glichen die geringeren Impfstoffumsätze aufgrund schwacher Nachfrage in den USA aus. Der britische Pharmariese teilte am Mittwoch mit, dass sein Umsatz im ersten Quartal von 7,36 Milliarden Pfund im Vorjahr auf 7,52 Milliarden Pfund in diesem Jahr gestiegen sei. Analysten hatten im Schnitt mit Einnahmen von 7,42 Milliarden Pfund gerechnet.

Die gestiegene Nachfrage nach Spezialarzneimitteln glich den Umsatzrückgang bei Arexvy gegen das Respiratorische Synzytialvirus und bei Shingrix gegen Gürtelrose aus.

Der Nettogewinn stieg von 1,05 Milliarden Pfund im Vorjahr auf 1,62 Milliarden Pfund und blieb damit leicht hinter den Erwartungen der Analysten von 1,67 Milliarden Pfund zurück.

Der Kernbetriebsgewinn - der von Analysten und Investoren genau beobachtet wird - stieg bei konstanten Wechselkursen um 5 Prozent auf 2,53 Milliarden Pfund.

GSK will eine Dividende von 16 Pence pro Aktie für das erste Quartal zahlen und rechnet für das Gesamtjahr mit einer Ausschüttung von 64 Pence.

Das Unternehmen bestätigte seine Ziele für 2025 sowie seine langfristigen finanziellen Aussichten.

