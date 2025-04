Zürich - Die Konjunkturaussichten in der Schweiz haben sich deutlich verschlechtert. Das von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich erhobene Konjunkturbarometer ist im April um 6,1 Zähler auf 97,1 Punkte abgesackt. Dabei wurde der Märzwert auf 103,2 Punkte nach unten revidiert. Damit fällt das Barometer erstmals in diesem Jahr unter seinen mittelfristigen Durchschnittswert von 100 Punkten, wie die Ökonomen der ETH am Mittwoch erklärten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...