NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Bereinigt um Einmaleffekte im ersten Quartal und ungeachtet der Unsicherheiten habe der Autobauer die Jahresziele bekräftigt, was als positives Signal zu sehen sei, schrieb Analyst Jose Asumendi am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./ajx/glVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 07:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 07:17 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007664039