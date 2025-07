Braunschweig - Das Landgericht Braunschweig hat das Strafverfahren zur VW-Dieselaffäre gegen den früheren Konzernchef Martin Winterkorn vorerst eingestellt. Hintergrund sei eine andauernde, längerfristige Erkrankung und die damit einhergehende Verhandlungsunfähigkeit von Winterkorn, teilte das Gericht am Dienstag mit.



Dies stelle ein "vorübergehendes Hindernis" dar. Die Kammer werde weiterhin fortlaufend und unter Hinzuziehung eines Sachverständigen prüfen, ob das vorübergehende Hindernis entfallen und Winterkorn wieder verhandlungsfähig sei, so das Gericht. In diesem Fall werde das Verfahren fortgesetzt.





