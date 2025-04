Die Commerzbank Aktie bewegt sich aktuell in einer trendentscheidenden charttechnischen Konstellation. Nach dem Rückschlag am 7. April, bei dem der Kurs kurzzeitig bis zur 200-Tage-Linie (aktuell 18,068 Euro) abrutschte, hat sich das Papier wieder deutlich erholt. Am Dienstag schloss die Aktie auf XETRA bei 24,02 Euro. Am Mittwochmorgen liegt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...