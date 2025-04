In dieser Woche ist an den Märkten viel geboten. Es gibt jede Menge Quartalszahlen. Gestern hat Super Micro Computer mit der Bilanz enttäuscht. Heute ist nachbörslich Meta an der Reihe. Samir Boyardan von HeavytraderZ schätzt die Lage ein. Das Märkte & Trends Team mit Samir Boyardan und Andreas Wolf ...