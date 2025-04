© Foto: Chris Jung - NurPhoto

Selbst die Luxusbranche kann sich nicht von der Verunsicherung an den Weltmärkten loslösen. Funktioniert die Strategie von CEO Källenius noch?Die wirtschaftspolitischen Schockwellen aus Washington erfassen nun auch das Premiumsegment der Autoindustrie: Mercedes-Benz hat seine Jahresprognose zurückgezogen - ein drastischer Schritt, ausgelöst durch die neuen US-Autozölle. Das Management sieht sich nicht mehr in der Lage, die Geschäftsentwicklung für den Rest des Jahres verlässlich einzuschätzen. Mit dem Luxusauto-Hersteller wird das Herzstück der deutschen Automobilbranche getroffen, die gerade in diesem Segment mit Mercedes, BMW und der VW-Tochter Audi besonders stark aufgestellt ist. "Die …