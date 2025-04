Kaiseraugst - Der Aromen- und Riechstoffkonzern DSM-Firmenich ist mit Wachstum in das Jahr 2025 gestartet und hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient. Steigende Preise und weitere Verbesserungen im Vitamingeschäft führten zum starken Gewinnanstieg. Auf mögliche Folgen aus der US-Zollpolitik sieht sich der Konzern vorbereitet. Der Umsatz von DSM-Firmenich stieg in den ersten drei Monaten 2025 um 7 Prozent auf 3,27 Milliarden Euro, wie es in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...