Trotz Solarpflicht werden in NRW nur wenige Solaranlagen auf Parkplätzen errichtet. Das Pflanzen von Bäumen ist für Investoren billiger, kritisiert der Landesverband Erneuerbare Energien NRW. Die Stadtwerke Haltern am See errichten derzeit auf dem Parkplatz ihres Freizeitbades Aquarell eine der landesweit größten Photovoltaik-Anlagen für Parkplätze in NRW. Das Solardach über den dort vorhandenen 144 Stellplätzen umfasst 924 PV-Module, die es zusammen auf eine Leistung von über 400 Kilowatt bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...