FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.04.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS BP PRICE TARGET TO 525 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS EVERPLAY PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 945 (1205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 840 (930) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ITV PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS REACH PRICE TARGET TO 79 (90) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1250 (1245) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RELX PRICE TARGET TO 4450 (4275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG STARTS GALLIFORD TRY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 470 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2220 (2275) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JET2 PRICE TARGET TO 2180 (2385) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLOBALDATA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 215 PENCE - GOLDMAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 960 (991) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 480 (530) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 966 (1005) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS THG TO 'HOLD' - PRICE TARGET 27 PENCE - JEFFERIES CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 183 (186) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 3550 (3300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2215 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS THG PRICE TARGET TO 30 (45) PENCE - 'UNDERWEIGHT'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob